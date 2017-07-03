Пьяный мужчина избил медбрата в больнице на востоке Москвы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил медбрата в больнице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 3 июля, в пресс-службе столичного главка МВД.
"Накануне вечером в полицию от медбрата городской клинической больницы поступило сообщение, что на улице Стромынка в помещении приемного отделения гражданин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес ему удар в область головы, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба и ссадин мягких тканей головы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшим на место участковым мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.