Пьяный мужчина избил медбрата в больнице на востоке Москвы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил медбрата в больнице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 3 июля, в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне вечером в полицию от медбрата городской клинической больницы поступило сообщение, что на улице Стромынка в помещении приемного отделения гражданин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес ему удар в область головы, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба и ссадин мягких тканей головы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшим на место участковым мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.