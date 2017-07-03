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Передвижные летние кинотеатры начнут работать в Москве 16 июля

Москва
3 июля, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Площадками для кинотеатров станут здания - памятники модернизма и конструктивизма

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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Советские картины, связанные с темой архитектуры и строительства, будут показывать с 16 июля по 27 августа в передвижных кинотеатрах, которые разместятся на московских крышах, во дворах и в зданиях - памятниках модернизма и конструктивизма. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Площадками для летних экспериментальных кинотеатров станут хлебозавод №9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворец пионеров на Воробьевых горах. Все эти объекты - памятники модернизма и конструктивизма. В необычных летних кинотеатрах москвичи смогут увидеть советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами: "Время, вперед!", "Верой и правдой", "Любить человека", "Черемушки", - отмечается в сообщении.

Перед показом фильмов москвичи также смогут прослушать посвященные архитектуре лекции и поучаствовать в тематических экскурсиях. Узнать расписание и зарегистрироваться на бесплатные кинопоказы можно будет на сайте "Москино".

"Мы мечтали выйти из стен наших кинотеатров, и передвижной киноклуб "Кино глазами инженера" - наш первый большой проект вовне. До конца лета мы бесплатно будем показывать культовые советские ленты об архитектуре Москвы, снятые на пленку, в неожиданных местах - на крышах, во дворах, в разных районах Москвы. Проект будет интересен всем, кто интересуется архитектурой, историей города и кино", - приводится на сайте мэрии комментарий гендиректора "Москино" Светланы Максимченко.

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