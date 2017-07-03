Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за сильного дождя

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Аварийные службы "Мосводостока" работают в усиленном режиме в связи с сильным дождем, сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия.
"358 бригад ГУП "Мосводосток" работают в усиленном режиме в связи с неблагоприятным прогнозом погоды",- отметили в пресс-службе, уточнив, что подтоплений улиц не зафиксировано.
Приняты меры для предупреждения скопления воды на проезжей части, бригады оперативно реагируют, обеспечивают бесперебойное движение общественного транспорта, добавили в пресс-службе.
Организовано круглосуточное дежурство порядка 1,1 тыс. рабочих предприятия, задействовано 283 единицы техники, в том числе специальной.
В Москве объявлено штормовое предупреждение. По предварительным расчетам синоптиков Росгидромета, в понедельник может выпасть до 4 мм осадков.