Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за сильного дождя

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Аварийные службы "Мосводостока" работают в усиленном режиме в связи с сильным дождем, сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия.

"358 бригад ГУП "Мосводосток" работают в усиленном режиме в связи с неблагоприятным прогнозом погоды",- отметили в пресс-службе, уточнив, что подтоплений улиц не зафиксировано.

Приняты меры для предупреждения скопления воды на проезжей части, бригады оперативно реагируют, обеспечивают бесперебойное движение общественного транспорта, добавили в пресс-службе.

Организовано круглосуточное дежурство порядка 1,1 тыс. рабочих предприятия, задействовано 283 единицы техники, в том числе специальной.

В Москве объявлено штормовое предупреждение. По предварительным расчетам синоптиков Росгидромета, в понедельник может выпасть до 4 мм осадков.