Участок Северо-Восточной хорды Москвы между Фестивальной и Дмитровским шоссе готов на 60%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Участок Северо-Восточной хорды Москвы между Фестивальной улицей и Дмитровским шоссе, строительство которого началось в феврале 2016 года, готов на 60%. Об этом сообщил в понедельник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Погода строителей не балует, тем не менее, работы идут по графику, участок Северо-Восточной хорды был построен два года назад, он соединил Бусиновскую развязку с улицей Фестивальная. Сейчас идет активное строительство по соединению Фестивальной улицы и Дмитровского шоссе, уже выполнено 60% работ. Участок очень важный, так как он примет на себя значительную часть потока автотранспорта из аэропорта Шереметьево и Московской области. Соответственно, будут разгружены Ленинградское и Дмитровское шоссе и участок МКАД между ними", - сказал он.

Мэр напомнил, что строительство данного участка началось в феврале 2016 года. Трасса участка длиной порядка 5 км пройдет вдоль путей Октябрьской железной дороги, строительство должно завершиться в 2018 году. Планируется построить семь эстакад и съездов, возвести мост через реку Лихоборку длиной почти 170 м. Также на участке хорды от Фестивальной улицы до Дмитровки появится подземный пешеходный переход.

К освобождению территорий и подготовке площадок для строительства участка от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе приступили в июне прошлого года. Полностью работы на Северо-Восточной хорде планируется завершить в 2019 году.

Северо-Восточная хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.