Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участок Северо-Восточной хорды Москвы между Фестивальной и Дмитровским шоссе готов на 60%

Москва
3 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам мэра Москвы, данный участок примет на себя значительную часть транспортного потока из аэропорта Шереметьево и Подмосковья

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Участок Северо-Восточной хорды Москвы между Фестивальной улицей и Дмитровским шоссе, строительство которого началось в феврале 2016 года, готов на 60%. Об этом сообщил в понедельник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Погода строителей не балует, тем не менее, работы идут по графику, участок Северо-Восточной хорды был построен два года назад, он соединил Бусиновскую развязку с улицей Фестивальная. Сейчас идет активное строительство по соединению Фестивальной улицы и Дмитровского шоссе, уже выполнено 60% работ. Участок очень важный, так как он примет на себя значительную часть потока автотранспорта из аэропорта Шереметьево и Московской области. Соответственно, будут разгружены Ленинградское и Дмитровское шоссе и участок МКАД между ними", - сказал он.

Мэр напомнил, что строительство данного участка началось в феврале 2016 года. Трасса участка длиной порядка 5 км пройдет вдоль путей Октябрьской железной дороги, строительство должно завершиться в 2018 году. Планируется построить семь эстакад и съездов, возвести мост через реку Лихоборку длиной почти 170 м. Также на участке хорды от Фестивальной улицы до Дмитровки появится подземный пешеходный переход.

К освобождению территорий и подготовке площадок для строительства участка от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе приступили в июне прошлого года. Полностью работы на Северо-Восточной хорде планируется завершить в 2019 году.

Северо-Восточная хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама