Московские центры "Мои документы" начали оказывать услуги военкомата

МОСКВА, 3 июля./ТАСС/. Москвичи с 3 июля могут обратиться в центры "Мои документы" за услугами военкомата. Пилотный проект запущен в 10 центрах города, сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

"С 3 июля центры "Мои документы" начинают предоставлять услуги ФКУ "Военный комиссариат города Москвы". Услуги военкомата в пилотном режиме запущены в 10 центрах: Хорошевский, Ярославский, Новокосино, Капотня, Бирюлево Восточное, Северное Бутово, Раменки, Куркино, Тверской, Крюково",- отметили в пресс-службе.

Горожане смогут получить услуги постановки на воинский учет (снятие с воинского учета), внести изменения в документы воинского учета при переезде на новое место жительства или в связи с изменением семейного положения, образования, места работы или должности. Кроме того, в центрах будут выдавать документы персонального воинского учета взамен утраченных или пришедших в негодность либо в связи с изменением фамилии, имени или отчества.

В пресс-службе уточнили, что эти услуги предоставляются по территориальному принципу - обратиться за ними могут только жители соответствующих районов Москвы. Все центры госуслуг работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных в каждом районе столицы. В центрах можно получить более 170 государственных услуг.