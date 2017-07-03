Доходный дом начала XX века в центре Москвы выставили на аукцион за 700 млн рублей

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Шестиэтажный дом дореволюционной постройки архитектора А. Н. Зелигсона, расположенный в районе Пушкинской площади в центре Москвы, выставили на аукцион по стартовой цене почти в 700 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
"На электронный аукцион выставлены нежилые объекты общей площадью 4,5 тыс. квадратных метров, расположенные в шестиэтажном здании с подвалом по адресу: Успенский переулок, д. 10, строение 1. Все инженерные сети находятся в рабочем состоянии, необходим ремонт", - говорится в сообщении. Торги пройдут 2 августа.
Начальная стоимость лота составляет 698,1 млн рублей. В департаменте уточнили, что здание, построенное в 1911 году как доходный дом, находится в собственности города. В ведомстве также отметили, что около 4,4 тыс. квадратных метров - в аренде у компании "Судимпорт" до 2023 года.