Свыше 4 тыс. человек ликвидируют последствия ливня в Москве

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Мосводосток" и другие коммунальные службы Москвы контролируют ход ликвидации последствий ливня в столице: в работах задействовано более 4 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"Помимо бригад "Мосводостока" задействованы бригады ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала", "Гормоста" и окружные коммунально-инженерные службы, включая ГБУ "Жилищник" округов", - уточнили в пресс-службе.
Всего в работах задействовано более 4,1 тыс. рабочих, используется порядка 1200 единиц техники для обеспечения беспрепятственного пропуска воды. "Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме", - написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за дождя, организовано круглосуточное дежурство порядка 1,1 тыс. рабочих предприятия, задействовано 283 единицы техники, в том числе специальной.
По информации предприятия, подтоплений в Москве в связи с сильными ливнями не зафиксировано. В Москве объявлено штормовое предупреждение. По предварительным расчетам синоптиков Росгидромета, в понедельник может выпасть до 4 мм осадков.