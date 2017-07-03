В Москве возбуждено дело о ложном сообщении об угрозе взрыва на автостанции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения об угрозе взрыва на автостанции в столичном районе Зябликово. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Зябликово задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сообщили в столичном главке полиции.

В отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на территории автостанции в районе Зябликово заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, взрывчатое вещество обнаружено не было. В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого, он был арестован.

"Установлено, что злоумышленник сообщил о ложном акте терроризма из-за возникшей ссоры с сотрудником автостанции", - добавили в ГУ МВД.