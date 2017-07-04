В Москве задержан мужчина, пытавшийся взять в кредит 38 млн руб. по поддельным документам

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который пытался получить по поддельным документам кредит на 38 млн рублей в одном из банков в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД РФ.
"Полицейские Басманного района задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в покушении на мошенничество с получением кредита на сумму 38 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
По данным главка, сотрудник одного из столичных банков сообщил, что к ним обратился мужчина с заявлением на получение кредита в 38 млн рублей. Однако он усомнился в подлинности предъявленных клиентом документов, банк отказал мужчине в выдаче денег.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что задержанный представил в банк поддельный паспорт на чужое имя", - пояснили в столичном главке полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Покушение на мошенничество". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.