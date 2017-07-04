Экс-глава московского метро Пегов: новый начальник продолжит программу обновления поездов

Минобороны РФ: пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для РоссииАрмия и ОПК 4 июля, 12:08
Собянин: систему образования нужно совершенствовать для роста конкурентоспособностиОбщество 4 июля, 12:08
СМИ: число внеплановых ремонтов новых локомотивов РЖД за 2 года увеличилось на 17%Транспорт 4 июля, 12:06
Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИСпорт 4 июля, 12:03
Ротенберг: Федерация хоккея России готова к возможному локауту в НХЛСпорт 4 июля, 12:01
Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 4 июля, 11:53
Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНРПолитика 4 июля, 11:51
Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBCСпорт 4 июля, 11:45
В начале июля в Свердловской области будут идти дождиНовости Урала 4 июля, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший начальник московского метро, а ныне директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов, высоко оценил потенциал своего преемника Виктора Козловского и выразил мнение, что тот успешно продолжит программу обновления подвижных составов и инфраструктуры подземки. Об этом он сообщил во вторник журналистам.
"Я уверен что все те задачи, которые поставил мэр столицы, будут реализованы метрополитеном. У моего преемника выхода другого нет, кроме как реализовать все задачи. Москва будет развиваться, и на месте стоять ничего не будет. Программа по обновлению парка подвижного состава, задачи по вводу станций и по деятельности, связанной с инвестпрограммами, обновление инфраструктуры - эти задачи будут продолжаться, и все это запланировано, и на все выделено финансирование", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Пегов напомнил, что ранее Козловский занимал должность первого замначальника метро, поэтому "находится в курсе всех дел". "В момент моего отпуска он всегда исполнял обязанности", - пояснил он.
Козловский стал начальником метро в мае текущего года. До этого он был первым заместителем ушедшего в отставку начальника московского метрополитена Дмитрия Пегова.