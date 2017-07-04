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Экс-глава московского метро Пегов: новый начальник продолжит программу обновления поездов

Москва
4 июля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Дмитрий Пегов выразил уверенность в том, что поставленные мэром Сергеем Собяниным задачи по развитию московского метро будут выполнены

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший начальник московского метро, а ныне директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов, высоко оценил потенциал своего преемника Виктора Козловского и выразил мнение, что тот успешно продолжит программу обновления подвижных составов и инфраструктуры подземки. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Я уверен что все те задачи, которые поставил мэр столицы, будут реализованы метрополитеном. У моего преемника выхода другого нет, кроме как реализовать все задачи. Москва будет развиваться, и на месте стоять ничего не будет. Программа по обновлению парка подвижного состава, задачи по вводу станций и по деятельности, связанной с инвестпрограммами, обновление инфраструктуры - эти задачи будут продолжаться, и все это запланировано, и на все выделено финансирование", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Пегов напомнил, что ранее Козловский занимал должность первого замначальника метро, поэтому "находится в курсе всех дел". "В момент моего отпуска он всегда исполнял обязанности", - пояснил он.

Козловский стал начальником метро в мае текущего года. До этого он был первым заместителем ушедшего в отставку начальника московского метрополитена Дмитрия Пегова.

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