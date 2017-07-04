Первый открытый "Московский плэнер" 15 июля посвятят творчеству Айвазовского

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый массовый плэнер, в рамках которого в Москве для всех желающих 15 июля проведут более 60 бесплатных уроков рисования на свежем воздухе, будет посвящен творчеству художника-мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"В следующую субботу, 15 июля, в столице пройдет первая городская акция "Московский пленэр", 63 городских культурных центра проведут бесплатные открытые уроки рисования. Принять в них участие смогут более тысячи человек. Темой летнего открытого пленэра станет творчество русского художника Ивана Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году", - говорится в сообщении.

Москвичи под руководством профессиональных художников смогут создать картины на водную тематику; краски, кисти и мольберты будут бесплатно выдаваться на месте. Для желающих нарисовать Москву-реку будет организована площадка в парке "Музеон", на крыше Культурного центра ЗИЛ можно будет сделать наброски прибрежного пейзажа, а в парке "Дубки" на мастер-классе по рисованию песком можно будет попробовать создать копии известных полотен Айвазовского.

Полный список площадок размещен на портале столичной дирекции по развитию культурных центров. Регистрироваться на пленэр не нужно.

Акция проходит в рамках городской программы "КультЛето", в которой задействовано более 1500 студий и мастерских. Программа "Культлето" рассчитана на подростков, которые в течение трех летних месяцев смогут играть на свежем воздухе под присмотром педагогов, проводить научные эксперименты и снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы. Однако, по словам замглавы дирекции по развитию культурных центров Павла Хлопина, плэнер будет интересен и взрослым.