Транспорт Москвы готов к осложнению погодных условий

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичный общественный транспорт готов к работе в сложных погодных условиях, сообщает во вторник информационный центр транспортного комплекса Москвы.
"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Серьезных нарушений в работе московского метрополитена, Мосгортранса и центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Столичная подземка перешла на усиленный режим работы. "С 12:00 московское метро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении подземки в "Телеграме". Отмечается, что движение по всем линиям осуществляется штатно.
Ранее управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы. Во время непогоды возможно подтопление отдельных территорий, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Сильный ветер может повредить линии электропередачи, крыши домов и повалить деревья. В опасности также находятся объекты, необорудованные громоотводом.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы оценивает загруженность столичных дорог на шесть баллов. Сложнее всего сейчас проехать в сторону центра по Ярославскому шоссе. На Садовом кольце медленно двигается северная часть внешней стороны и юг внутренней. Третье кольцо загружено на северо-востоке по внешней стороне, а также на юге по внутренней.
Специалисты ЦОДД рекомендуют водителям отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом.