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В Москве задержан подозреваемый в продаже госнаград "Ветеран труда СССР"

Москва
4 июля, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Подозреваемый 28-летний безработный житель Московской области отпущен под подписку о невыезде

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в сбыте государственных наград "Ветеран труда СССР". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе проверки информации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району "Проспект Вернадского" задержали подозреваемого в сбыте государственных наград. Установлено, что 28-летний безработный житель Московской области продал гражданину две государственные награды "Ветеран труда СССР", - сообщили в ГУ МВД.

Со слов подозреваемого, награды он нашел и решил продать через интернет. Проведенное исследование установило, что все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают законного владельца наград.

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