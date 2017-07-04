Собянин наградил 21 московскую многодетную семью знаком "Родительская слава"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил знаком "Родительская слава города Москвы" 21 многодетную семью, которая в общей сложности воспитывает 144 ребенка. Семьям выплатят также по 125 тыс. рублей. Такое решение глава столичной администрации принял во вторник, на заседании президиума правительства Москвы.

В свою очередь, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, выступая на заседании, сообщил, что в городе, несмотря на демографический кризис, наблюдается рост количества многодетных семей.

"В Москве сейчас проживает порядка 1,4 млн семей, в которых воспитывается около 2 млн детей. Радует, что, несмотря на известные демографические проблемы, за первую половину 2017 года количество столичных многодетных семей выросло на 6,5 тыс.", - сказал он.

По словам Печатникова, ежегодно на господдержку многодетных семей тратится более 49 млрд рублей, из них 26,8 млрд рублей - это социальные выплаты и 5 млрд рублей - прямые пособия.

Согласно постановлению московского правительства (от 29 июня 2009 года за номером 678-ПП - прим. ТАСС) почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в столице не менее десяти лет и воспитавшие пятерых и более детей.