Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин наградил 21 московскую многодетную семью знаком "Родительская слава"

Москва
4 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам вице-мэра Москвы Печатникова, вопреки демографическому кризису в столице наблюдается рост количества многодетных семей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил знаком "Родительская слава города Москвы" 21 многодетную семью, которая в общей сложности воспитывает 144 ребенка. Семьям выплатят также по 125 тыс. рублей. Такое решение глава столичной администрации принял во вторник, на заседании президиума правительства Москвы.

В свою очередь, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, выступая на заседании, сообщил, что в городе, несмотря на демографический кризис, наблюдается рост количества многодетных семей.

"В Москве сейчас проживает порядка 1,4 млн семей, в которых воспитывается около 2 млн детей. Радует, что, несмотря на известные демографические проблемы, за первую половину 2017 года количество столичных многодетных семей выросло на 6,5 тыс.", - сказал он.

По словам Печатникова, ежегодно на господдержку многодетных семей тратится более 49 млрд рублей, из них 26,8 млрд рублей - это социальные выплаты и 5 млрд рублей - прямые пособия.

Согласно постановлению московского правительства (от 29 июня 2009 года за номером 678-ПП - прим. ТАСС) почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в столице не менее десяти лет и воспитавшие пятерых и более детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп встретятся 7 июля в Гамбурге
2
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
3
Ракетная программа КНДР. Досье
4
Юнкер назвал Европарламент посмешищем из-за Мальты
5
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
6
"Почта России" планирует создать собственную платежную систему
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама