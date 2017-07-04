Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро входит в график после сбоя

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Электропоезда на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро входят в график после сбоя из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в канале столичной подземки в Telegram.
"14:07 Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов входит в график" - говорится в сообщении.
По данным московского метро, интервалы движения поездов на южном участке линии "были кратковременно увеличены из-за инцидента с пассажиром".
14:20 Таганско-Краснопресненская л. Движение поездов вошло в график— Московское метро (@MetroOperativno) 4 July 2017