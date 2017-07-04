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Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро входит в график после сбоя

Москва
4 июля, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Интервалы движения поездов на южно участке линии "были кратковременно увеличены из-за инцидента с пассажиром", сообщили в метрополитене

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Электропоезда на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро входят в график после сбоя из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в канале столичной подземки в Telegram.

"14:07 Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов входит в график" - говорится в сообщении.

По данным московского метро, интервалы движения поездов на южном участке линии "были кратковременно увеличены из-за инцидента с пассажиром".

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