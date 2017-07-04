Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заммэра Москвы Ликсутов сравнил транспортную систему столицы с работой Сбербанка

Москва
4 июля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

ЦОДД ежедневно обрабатывает примерно такие же объемы информации, как и Сбербанк России, считает руководитель департамента транспорта столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Интеллектуальная система, созданная для управления транспортным комплексом Москвы, ежедневно обрабатывает информацию, сопоставимую с ежедневными объемами данных Сбербанка России. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

"Транспортный комплекс Москвы сам по себе является одним из крупнейших в мире и по количеству объектов транспортной инфраструктуры, и по количеству автомобилей и поездок, которые совершаются ежедневно. Могу сказать, что параметры отработки ежедневных данных Центром организации дорожного движения примерно такие же, как в день обрабатывает Сбербанк России", - сказал он.

Интеллектуальная транспортная система заработала в Москве в 2014 года. Она объединяет системы управления всеми видами общественного транспорта столицы - метро, наземным транспортом, железнодорожным, аэроэкспрессами - и позволяет в режиме реального времени моделировать и регулировать транспортные потоки в городе. Чтобы измерять интенсивность движения, скорость и загрузку магистралей, на дорогах города установлены специальные датчики и комплексы фото- и видеофиксации. С помощью этой системы можно отследить движение любой машины по городу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Ракетная программа КНДР. Досье
3
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
5
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
6
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
7
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама