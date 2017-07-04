Заммэра Москвы Ликсутов сравнил транспортную систему столицы с работой Сбербанка

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Интеллектуальная система, созданная для управления транспортным комплексом Москвы, ежедневно обрабатывает информацию, сопоставимую с ежедневными объемами данных Сбербанка России. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

"Транспортный комплекс Москвы сам по себе является одним из крупнейших в мире и по количеству объектов транспортной инфраструктуры, и по количеству автомобилей и поездок, которые совершаются ежедневно. Могу сказать, что параметры отработки ежедневных данных Центром организации дорожного движения примерно такие же, как в день обрабатывает Сбербанк России", - сказал он.

Интеллектуальная транспортная система заработала в Москве в 2014 года. Она объединяет системы управления всеми видами общественного транспорта столицы - метро, наземным транспортом, железнодорожным, аэроэкспрессами - и позволяет в режиме реального времени моделировать и регулировать транспортные потоки в городе. Чтобы измерять интенсивность движения, скорость и загрузку магистралей, на дорогах города установлены специальные датчики и комплексы фото- и видеофиксации. С помощью этой системы можно отследить движение любой машины по городу.