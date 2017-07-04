Заммэра Москвы: компания Uber пока не приступала к онлайн-передаче данных о водителях

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Москвы заявили о том, что таксомоторная компания Uber так и не приступила к передаче данных о работе водителей в онлайн-режиме, чего требует соответствующее постановление правительства Москвы, вступившее в силу с апреля текущего года. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Uber нам данные передает, но не в том формате, в котором нужно, и не в онлайн-режиме. По этому поводу и у нас есть претензии, и у правоохранительных служб. Здесь иногда нужно оперативное реагирование в чрезвычайных ситуациях. Непередача данных в онлайне не позволяет оперативно реагировать", - сказал он, выступая на Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Ранее Ликсутов пояснял, что эти меры направлены на повышение безопасности перевозок такси, немедленное реагирование оперативных служб на внештатные ситуации. Кроме того, на основе анализа полученных данных департамент транспорта планирует организацию дополнительных специализированных стоянок такси, комплексную организацию движения, в том числе организацию выделенных полос.

Постановление правительства Москвы, регламентирующее работу таксомоторных перевозчиков, вступило в силу 1 апреля 2017 года. Теперь диспетчерские службы обязаны передавать данные о тарифах на поездки, местоположении такси с обязательным указанием статуса (свободен или занят), номерах разрешений и номерах государственного регистрационного знака, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

В Москве сейчас официально действует 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.