Рособрнадзор: аккредитация программы "Теология" в МГЛУ возможна только через год

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) сможет претендовать на государственную аккредитацию по программе "Теология" не ранее чем через год, поскольку заявка, поданная в апреле, была отклонена. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", 18 студентов, окончивших бакалавриат и магистратуру МГЛУ по направлению "Теология", не могут получить дипломы государственного образца, поскольку Рособрнадзор не утвердил аккредитацию вуза по данным программам. По информации издания, кафедра теологии МГЛУ не прошла аккредитацию еще в 2016 году, однако студенты продолжили учебу, надеясь на то, что до конца учебного года этот вопрос будет решен.

"Согласно закону "Об образовании", вуз вправе подать повторное заявление о проведении государственной аккредитации не ранее чем через год после отказа в государственной аккредитации", - говорится в сообщении Рособрнадзора.

Заявление об аккредитации поступило в Рособрнадзор только 10 апреля, а сама проверка проводилась в период с 15 по 19 мая. По ее итогам "экспертной группой дано отрицательное заключение о результатах аккредитационной экспертизы".

В пресс-службе МГЛУ ТАСС заявили, что опротестуют данное решение, а все студенты получат внутриуниверситетские дипломы. "В этом году выпускается всего 18 человек, которые получат дипломы университета. Все 13 выпускников-бакалавров выразили желание продолжить обучение в магистратуре нашего вуза. Мы не согласны с решением Рособрнадзора и будем его опротестовывать", - сказали в университете, добавив, что МГЛУ занял 17-е место в рейтинге вузов России, опубликованном РА Эксперт 7 июня 2017 года, а его выпускники востребованы на рынке труда.

Дипломный вопрос

Как сообщила во вторник газета "Коммерсант", без дипломов государственного образца останутся 13 студентов-бакалавров и пять магистрантов. К моменту выхода приказа Рособрнадзора они защитили дипломные работы и ждали вручения документов о высшем образовании. По словам студентов, о документе, который лишил МГЛУ аккредитации, руководство вуза им не сообщило.

Выпускники направили обращение министру образования Ольге Васильевой с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. По данным издания, руководство вуза настаивает на получении выпускниками дипломов внутреннего образца вместо государственных, однако те отказались, мотивируя это тем, что такие дипломы менее востребованы у работодателей.