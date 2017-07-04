Метро Москвы экономит до 1 млрд руб. в год из-за отказа пассажиров от разовых билетов

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен экономит до 1 млрд рублей в год за счет роста спроса на электронную транспортную карту "Тройка" и отказа пассажиров от покупки разовых проездных билетов. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Кроме того, что карту "Тройка" удобно использовать, это еще и экономия. До 1 млрд рублей в год экономит метрополитен за счет снижения поездок с использованием разовых билетов", - сказал он, выступая на Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.
По его словам, в настоящее время с помощью карты совершается более 75% проходов в метро.