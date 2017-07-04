Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Метро Москвы экономит до 1 млрд руб. в год из-за отказа пассажиров от разовых билетов

Москва
4 июля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Заммэра Москвы отметил, что на сегодняшний день с помощью карты "Тройка" совершается более 75% проходов в метро

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Ликсутов

Максим Ликсутов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен экономит до 1 млрд рублей в год за счет роста спроса на электронную транспортную карту "Тройка" и отказа пассажиров от покупки разовых проездных билетов. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Кроме того, что карту "Тройка" удобно использовать, это еще и экономия. До 1 млрд рублей в год экономит метрополитен за счет снижения поездок с использованием разовых билетов", - сказал он, выступая на Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

По его словам, в настоящее время с помощью карты совершается более 75% проходов в метро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Ракетная программа КНДР. Досье
3
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
5
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
6
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
7
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама