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Более 100 млн москвичей воспользовались маршрутной сетью "Магистраль" с октября 2016 г.

Москва
4 июля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В мэрии Москвы отметили, что пассажирам стало проще добираться из отдаленных районов и передвигаться внутри центра столицы, не спускаясь в метро

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Наземный транспорт Москвы перевез более 100 млн человек по маршрутной сети "Магистраль" с момента ее запуска в октябре 2016 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Более 100 млн пассажиров воспользовались маршрутной сетью "Магистраль" с момента ее запуска", - сказал он, выступая на международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Общественный транспорт поехал по новым маршрутам в октябре 2016 года. В проект "Магистраль" вошли 17 магистральных маршрутов, 15 - районных и семь - социальных, которые помогают жителям Москвы доехать до офисов "Мои документы", поликлиник и других социально значимых мест.

Как отмечают в мэрии, пассажирам стало проще добираться из отдаленных районов и передвигаться внутри центра столицы, не спускаясь в метро. В работе транспортной сети задействовано около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Средний интервал движения автобусов в центре города составляет восемь минут.

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