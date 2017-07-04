Поезда оранжевой ветки московского метро следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии московского метрополитена во вторник по техническим причинам. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"Были кратковременно увеличены интервалы движения на южном участке линии из-за подозрения на неисправность поезда", - говорится в сообщении.

20.50. Калужско-Рижская л. Были кратковременно увеличены интервалы движения на юж.уч. линии из-за подозрения на неисправность поезда — Московское метро (@MetroOperativno) 4 июля 2017 г.