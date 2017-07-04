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Поезда оранжевой ветки московского метро следуют с увеличенными интервалами

Москва
4 июля, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Столичная подземка сообщила о подозрении на неисправность поезда

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии московского метрополитена во вторник по техническим причинам. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"Были кратковременно увеличены интервалы движения на южном участке линии из-за подозрения на неисправность поезда", - говорится в сообщении.

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