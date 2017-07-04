В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде

Макарова и Кузнецова вышли во второй круг Уимблдона, где сыграют друг с другомСпорт 4 июля, 22:46
Епископ Тихон назвал бессмысленными разговоры о восстановлении в России монархииОбщество 4 июля, 21:52
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си ЦзиньпинаПолитика 4 июля, 21:31
"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матчеСпорт 4 июля, 21:28
ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 4 июля, 21:13
Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение КавендишаСпорт 4 июля, 21:00
Шубенков занял второе место на турнире в Венгрии, показав свое лучшее время в сезонеСпорт 4 июля, 20:51
Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 хоккеистам московского "Динамо"Спорт 4 июля, 20:36
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июнеСпорт 4 июля, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде в Можайском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
"На 22 км дороги Уварово - Семеновка в Можайском районе водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который скончался на месте", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что водитель иномарки с места ДТП не скрылся.
По его словам, в настоящее время на месте работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего.