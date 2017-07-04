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В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде

Москва
4 июля, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Велосипедист скончался на месте

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде в Можайском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"На 22 км дороги Уварово - Семеновка в Можайском районе водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который скончался на месте", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что водитель иномарки с места ДТП не скрылся.

По его словам, в настоящее время на месте работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего.

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