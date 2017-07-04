В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде в Можайском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"На 22 км дороги Уварово - Семеновка в Можайском районе водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который скончался на месте", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что водитель иномарки с места ДТП не скрылся.

По его словам, в настоящее время на месте работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего.