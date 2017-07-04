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В Москве открылся кинофестиваль "Французские каникулы"

Москва
4 июля, 23:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Токарев

Показы будут проходить каждый вторник с 4 июля по 22 августа в "Летнем Пионере" в "Сокольниках" и в парке Горького

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Фестиваль кино "Французские каникулы" открылся во вторник в московском кинотеатре "Летний Пионер" в парке "Сокольники" картиной Николя Бедоса "Он и она".

"Уже четвертый раз мы организуем этот фестиваль вместе с кинотеатром "Пионер". Мы организовали этот фестиваль для того, чтобы познакомить зрителей с последними французскими фильмами", - рассказал ТАСС после завершения церемонии открытия атташе по вопросам кино и средствам массовых коммуникаций посольства Франции в РФ Симеон Мирзаянц.

По его словам, в программу этого года попали картины различных жанров - "это комедии, драмы и триллеры". "Сейчас идет фильм "Он и она", это фильм о жизни писателя", - отметил собеседник агентства.

Мирзаянц подчеркнул, что подбор картин для кинофестиваля - "это результат командной работы" посольства Франции и кинотеатра "Пионер". "Мы всегда выбираем фильмы, которые показывают разные регионы Франции, а также картины, где играют самые известные актеры Франции", - отметил он.

Также Мирзаянц уточнил, что при создании программы организаторы стараются подобрать картины, где есть тема отпуска или отдыха.

Программа фестиваля

Показы в рамках фестиваля будут проходить каждый вторник с 4 июля по 22 августа в "Летнем Пионере" в "Сокольниках" и в парке Горького. В программу смотра этого года вошло восемь картин.

В частности, в рамках фестиваля будет показана картина "Мистер Штайн идет в онлайн" Стефана Робели, где сыграл знаменитый французский актер Пьер Ришар. Картина рассказывает о судьбе 75-летнего вдовца, который создает страничку на сайте знакомств.

Также в программе будет показан фильм открытия Каннского кинофестиваля "Призраки Исмаэля" (режиссер Арно Деплешен - прим. ТАСС). Фильм повествует о судьбе кинорежиссера, который пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной. В свою очередь, фильм "Безумные соседи" Филиппа де Шоврона посвящен проблеме нелегальной иммиграции во Франции.

"Мы надеемся, что эти фильмы познакомят зрителя с Францией, вызовут желание изучать французский язык, путешествовать по стране", - отметил Мирзаянц, выступая на церемонии открытия фестиваля.

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