Дождь, гроза, порывистый ветер и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и области

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Грозовые ливни и порывистый ветер не оставят Московский регион в среду. Как сообщили в Росгидромете, в столице и области будет облачно с прояснениями.
"Пойдет дождь, местами сильный, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 18-20, по области - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается западной четверти со скоростью 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами все еще возможен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Днем в четверг в регионе будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 18-20 градусов, в Подмосковье - до 15-20. Ветер западный, северо- западный 5-10 м/с, местами порывы составят 12-17 м/с.