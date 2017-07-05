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В Москве 15 августа откроется выставка археологических находок "Моей улицы"

Москва
5 июля, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Посетители выставки смогут увидеть шахматный клад времен Ивана Грозного, кремневый резец эпохи неолита, находки, обнаруженные рядом с тайной комнатой в Китайгородской стене

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выставка старинных артефактов, найденных во время благоустройства столицы по программе "Моя улица", откроется 15 августа в Музее Москвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра столицы.

Посетители выставки смогут увидеть шахматный клад времен Ивана Грозного, кремневый резец эпохи неолита, находки, обнаруженные рядом с тайной комнатой в Китайгородской стене, и артефакты из кабака XVIII века. "Выставка "Моей улицы" откроется в Музее Москвы департамента культуры 15 августа - в День археолога. В этот день экскурсию для посетителей проведет заместитель руководителя департамента культурного наследия города Леонид Кондрашев, в дальнейшем - другие археологи, участвовавшие в мониторинге программы благоустройства", - говорится в сообщении.

Всего, как отмечается, для выставки подготовят около полусотни экспонатов. В их число войдет уникальный скребок эпохи мезолита, найденный на Покровском бульваре, медные монеты XVIII века с Бульварного кольца, и серебро, спрятанное в шахматной фигуре слона. Шахматный клад, который обнаружили на Пречистенке, относят к эпохе Ивана Грозного. Археологи предполагают, что владелец не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом - в пустых костяных фигурах.

Впервые широкой публике покажут артефакты, которые нашли рядом с тайной комнатой у основания Китайгородской стены, напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Это свинцовые пули, металлические пуговицы, железная стрела, пушечное ядро, а также фрагмент красноглиняной керамики XVI века, обнаруженные в районе Лубянской площади и Новой площади.

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