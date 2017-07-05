Московские кинотеатры в июле бесплатно покажут фильмы Шахназарова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" организует в июле бесплатные показы фильмов режиссера Карена Шахнахарова в честь его 65-летия. Об этом в среду сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"С 6 по 26 июля в честь 65-летия Карена Шахназарова сеть кинотеатров "Москино" департамента культуры бесплатно покажет ретроспективу фильмов режиссера. Зрители смогут увидеть 14 картин. Всего запланировано 27 показов", - говорится в сообщении.

В программу включены практически все режиссерские работы Шахназарова, начиная с самой первой полнометражной ленты "Добряки", снятой в 1979 году, заканчивая фильмами, которые вышли на экраны в 2000-х, например, "Белый тигр".

Первый из 27 бесплатных показов состоится в четверг, 6 июля, в кинотеатре "Космос". Зрители увидят музыкальную драму 1985 года "Зимний вечер в Гаграх" о некогда известном чечеточнике Алексее Беглове, к которому обращается за помощью молодой танцор из Сибири. В список бесплатных кинопоказов также вошли картины: "Американская дочь", "Всадник по имени Смерть", "Город Зеро", "День полнолуния ", "Палата №6".

Всего в программе участвует шесть кинотеатров: "Молодежный" (район Текстильщики, ЮВАО), "Сатурн" (Свиблово, СВАО), "Вымпел" (Бабушкинский, СВАО), "Салют" (Академический, ЮЗАО), "Юность" (Щукино, СЗАО) и "Космос" (Останкинский, СВАО)

Карен Шахназаров - режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, глава киноконцерна "Мосфильм", родился 8 июля 1952 года. Широкую известность ему как режиссеру и сценаристу принес музыкальный фильм "Мы из джаза", который вышел в 1983 году.