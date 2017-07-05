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Эскалаторы на станциях московского метро "Кузнецкий Мост" и "Таганская" закроют на ремонт

Москва
5 июля, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ремонтные работы продлятся до 11 августа

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Эскалаторы в переходах станций столичного метро "Кузнецкий Мост" и "Таганская" закроют на ремонт с 5 июля по 11 августа текущего года. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Со среды, 5 июля, начнется ремонт двух эскалаторов, расположенных в переходах станций "Кузнецкий мост" и "Таганская". Во время работ специалисты снимут и отремонтируют ступени и тяговые цепи, обеспечивающие их движение. Работы, которые проводятся в соответствии с утвержденным графиком ремонта, продлятся до 11 августа", - говорится в сообщении.

Всего на ремонт закроют две эскалаторные ленты. Одна из них установлена в переходе со станции "Кузнецкий мост" на "Лубянку", а вторая - в переходе с кольцевой станции "Таганская" на радиальную. Ремонт не повлияет на нормальный режим работы станции и передвижение пассажиров, в каждом переходе будут работать по три эскалатора. В зависимости от пассажиропотока их будут переключать на спуск и подъем, поясняется в материале.

На время работ вдоль эскалаторов установят специальные ограждения. В ходе ремонта специалисты разберут лестничное полотно, снимут ступени и тяговые цепи. Кроме того, проверят уровень наклона эскалаторов, отмечается в пресс- релизе.

"Такие плановые работы по ремонту эскалаторов необходимы, когда пробег эскалатора достигает 90 тыс. километров. Своевременный ремонт эскалаторов - обязательное требование безопасности работы метро", - сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, слова которого приводятся в материале.

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