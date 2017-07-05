Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Плакаты с информацией о наиболее оптимальном времени для поездки разместили на станции московского метро "Лермонтовский проспект". Как сообщил в среду журналистам первый замначальника подземки Роман Латыпов, таким образом специалисты рассчитывают разгрузить пассажиропотоки в часы пик, чтобы пассажиры не совершали поездки в переполненных вагонах.

"Мы сейчас рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами, чтобы переводить людей на "вне пик". Где- то мы размещаем плакаты с загрузкой поездов по часам, со стрелками, когда загружены поезда. Сейчас достаточно выехать на некоторых станциях на 15 минут раньше, чтобы не попасть в загруженный поезд", - сказал он, выступая на Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Латыпов пояснил, что в данный момент пилотный проект по размещению таких плакатов проходит на станции "Лермонтовский проспект". Специалисты метро изучают пассажиропотоки на станции, чтобы понять, работает ли данная мера. О повсеместной расклейке таких плакатов говорить пока преждевременно. "Мы посмотрим результаты и будем решать", - отметил он, добавив, что ежедневно московским метрополитеном пользуются 8,5 млн пассажиров.