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Московское метро к чемпионату мира по футболу увеличит штат англоговорящих сотрудников

Москва
5 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

К чемпионату мира также планируется расширить возможности оплаты проезда сервисами Pay Pass и Pay Wave

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© Пресс-служба ГУП "Московский метрополитен"/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен увеличит штат англоговорящих кассиров и расширит возможности инновационной оплаты проезда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в среду сообщил журналистам первый замначальника подземки Роман Латыпов.

"Все мероприятия, которые были запланированы в части Московского метрополитена, реализованы. Это была репетиция. К чемпионату мира будут реализованы те же самые вещи, только более масштабно", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в рамках Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

По его словам, к началу футбольных матчей планируется увеличить число англоязычных кассиров и расширить возможности оплаты инновационными сервисами Pay Pass и Pay Wave. "Иностранные болельщики активно этим пользовались, потому что это возможность не стоять в очереди в кассу, международной банковской картой прикоснуться к турникету и пройти. Мы будем расширять количество турникетов, оборудованных этой системой, чтобы на любой станции пассажир мог зайти, и это сработает", - пояснил Латыпов.

"Новые мероприятия будут только в части культурно-развлекательной. Мы как обычно подготовим новые сервисы, но в целом вся подготовка будет заключаться в усилении и масштабировании тех мероприятий, которые были сейчас", - отметил он.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что самым популярным видом транспорта во время Кубка конфедераций стало столичное метро. Болельщики и участники соревнований совершили более 215 тыс. бесплатных поездок на метро, и более 21 тыс. раз на Московском центральном кольце. Бесплатным проездом в московских автобусах, троллейбусах и трамваях воспользовались более 51 тыс. пассажиров. На поездах "Аэроэкспресс" совершено более 14 тыс. поездок, поездами пригородного направления болельщики, волонтеры и официальные лица турнира воспользовались более 17 тыс. раз.

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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