Два билетных автомата установили вблизи МГУ по просьбе студентов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты транспортного комплекса установили два устройства, с помощью которых можно пополнить студенческую социальную карту, записать все виды проездных на карту "Тройка", а также пополнить электронный "Кошелек" около Московского государственного университета (МГУ) по просьбам студентов. Об этом сообщается на Едином транспортном портале.

"Билетопечатающие автоматы появились по следующим адресам: проспект Вернадского, дом 9 (южный вход), пересечение улицы Лебедева и улицы Академика Хохлова (вблизи 2-го Гуманитарного корпуса)", - говорится в сообщении.

Социальную карту студента и школьника можно пополнить во всех билетопечатающих автоматах столицы. Подать обращение в предприятия транспортного комплекса можно с помощью электронной приемной, по телефону контакт-центра "Московский транспорт", в сервисных центрах "Московский транспорт", а также с мобильного телефона по номеру 3210.