Спасские ворота Кремля временно закроются для туристов

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спасские ворота Кремля будут закрыты для туристов 7 июля после 15:00 мск.
"В связи с проведением на Красной площади торжественного старта международного ралли "Шелковый путь-2017", 7 июля 2017 с 15:00 выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота производиться не будет", - сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.
Ворота Спасской башни Московского Кремля открылись для туристов в 2014 году. С тех пор посетители могут выйти с территории Кремля не только через Кутафью башню, которая расположена на противоположной стороне комплекса, но и через Спасскую. При этом туристы сразу же оказываются на Красной площади, где могут продолжить изучение достопримечательностей.
Ранее ворота Спасской башни открывались только в редких случаях: для проезда кортежа главы государства во время инаугурации, а также два раза в год - в мае для проезда машины министра обороны, принимающего парад Победы, и в конце декабря - для доставки в Кремль новогодней елки.
Для входа туристов на территорию Московского Кремля открыта Кутафья башня.
Ралли-рейд "Шелковый путь" 2017 года начнется 7 июля на Красной площади в Москве. Общая протяженность ралли составит 9608 км. 14 этапов гонки пройдут по территории России, Казахстана и Китая.