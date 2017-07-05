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Спасские ворота Кремля временно закроются для туристов

Москва
5 июля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ворота закроют в связи с проведением на Красной площади торжественного старта международного ралли "Шелковый путь-2017"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спасские ворота Кремля будут закрыты для туристов 7 июля после 15:00 мск.

"В связи с проведением на Красной площади торжественного старта международного ралли "Шелковый путь-2017", 7 июля 2017 с 15:00 выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота производиться не будет", - сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Ворота Спасской башни Московского Кремля открылись для туристов в 2014 году. С тех пор посетители могут выйти с территории Кремля не только через Кутафью башню, которая расположена на противоположной стороне комплекса, но и через Спасскую. При этом туристы сразу же оказываются на Красной площади, где могут продолжить изучение достопримечательностей.

Ранее ворота Спасской башни открывались только в редких случаях: для проезда кортежа главы государства во время инаугурации, а также два раза в год - в мае для проезда машины министра обороны, принимающего парад Победы, и в конце декабря - для доставки в Кремль новогодней елки.

Для входа туристов на территорию Московского Кремля открыта Кутафья башня.

Ралли-рейд "Шелковый путь" 2017 года начнется 7 июля на Красной площади в Москве. Общая протяженность ралли составит 9608 км. 14 этапов гонки пройдут по территории России, Казахстана и Китая.

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