"Урбанфорум" в Москве, где покажут макеты кварталов реновации, посетят 30 тыс. человек

Дмитрий Сычев стал футболистом команды "Локомотив-Казанка"Спорт 5 июля, 19:53
NYT: КНДР способна за час выпустить по Сеулу 300 тыс. снарядовМеждународная панорама 5 июля, 19:40
Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге УимблдонаСпорт 5 июля, 19:40
Тренер Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянииСпорт 5 июля, 19:30
Россиянин Медведев проиграл бельгийцу Бемельмансу во втором круге УимблдонаСпорт 5 июля, 19:28
ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканаловСпорт 5 июля, 19:24
В Москве в среду вечером ожидаются гроза, дождь и усиление ветраМосква 5 июля, 19:10
В Дагестане могут создать первый в России геопарк ЮНЕСКОВ стране 5 июля, 19:02
Сельхозугодия орошаются сточными водами на 50% больше, чем считалось ранееСоциальная ответственность 5 июля, 18:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум, который начнет работу на ВДНХ в четверг, 6 июля, посетят 30 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об сообщил ТАСС руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в преддверии "Урбанфорума".
"30 тысяч посетителей ожидаем в этом году", - сказал он. В прошлом году площадку форума посетили 17 тыс. гостей.
Ранее Левкин сообщил, что в рамках седьмого Московского урбанистического форума жители столицы смогут посетить шоу-румы, где будет представлена внутренняя отделка новых домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек. Посетители смогут потрогать ручки на дверях и окнах, проверить сантехнику, посмотреть внутреннюю отделку подъезда и многое другое.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья началось 15 мая.
Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, на начальном этапе она будет финансироваться из городского бюджета. По словам мэра Москвы, на ее реализацию "потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".