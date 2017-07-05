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"Урбанфорум" в Москве, где покажут макеты кварталов реновации, посетят 30 тыс. человек

Москва
5 июля, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В прошлом году площадку форума посетили 17 тыс. гостей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум, который начнет работу на ВДНХ в четверг, 6 июля, посетят 30 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об сообщил ТАСС руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в преддверии "Урбанфорума".

"30 тысяч посетителей ожидаем в этом году", - сказал он. В прошлом году площадку форума посетили 17 тыс. гостей.

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье

Ранее Левкин сообщил, что в рамках седьмого Московского урбанистического форума жители столицы смогут посетить шоу-румы, где будет представлена внутренняя отделка новых домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек. Посетители смогут потрогать ручки на дверях и окнах, проверить сантехнику, посмотреть внутреннюю отделку подъезда и многое другое.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья началось 15 мая.

Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, на начальном этапе она будет финансироваться из городского бюджета. По словам мэра Москвы, на ее реализацию "потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

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Реновация Снос хрущевок в Москве
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