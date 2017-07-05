Несколько улиц перекроют 7-9 июля в связи с Днем московского транспорта и велопарадом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение временно ограничат на нескольких улицах Москвы в связи с проведением Дня московского транспорта и ночного велопарада. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 04:00 мск 8 июля до 07:00 мск 9 июля будут перекрыты с поочередным открытием участков по мере прохождения велоколонны Фрунзенская, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Пречистенская и Фрунзенская набережные, а также улицы Хамовнический Вал, Новый Арбат, Знаменка, Волхонка и Соймоновский проезд. В период с 23:00 мск 7 июля по 20:00 мск 8 июля полностью перекроют Фрунзенскую набережную от Крымского моста до пересечения с улицей Тимура Фрунзе", - отмечается в сообщении.

Первый в истории столицы День московского транспорта пройдет 8 июля. По данным департамента транспорта, планируется, что праздник станет ежегодным и будет отмечаться во вторую субботу июля.

Одной из центральных точек праздника станет Фрунзенская набережная, где пройдет выставка новых и ретро-моделей наземного транспорта. На площадке будут установлены троллейбусы, автобусы, электробусы и машины такси. Парки им. Горького и "Сокольники", а также ВДНХ станут тематическими площадками, которые подходят для разных аудиторий.

Закончится День московского транспорта на Фрунзенской набережной, где пройдет фейерверк и будет дан старт третьему ночному велопараду. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях может принять участие около 100 тыс. человек.