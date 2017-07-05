Собянин удовлетворен восстановлением отношений между Москвой и Стамбулом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду провел рабочую встречу со своим коллегой из Стамбула Кадиром Топбашем, который примет участие в Московском урбанистическом форуме.

"Я рад продолжению нашего доброго сотрудничества, которое мы начали два года тому назад. Определенные обстоятельства помешали его активному развитию, но плохие времена, я считаю, позади. Мы движемся вперед, взаимно дополняя и помогая друг другу во многих вопросах экономики, культуры и туризма. Я очень рад возобновлению наших отношений", - сказал Собянин, приветствуя Топбаша.

Мэр Москвы поблагодарил главу администрации Стамбула за участие в Московском урбанистическом форуме. "Нам важно услышать мнение руководителя одного из крупнейших мегаполисов мира, очень важно ваше мнение, ваши знания, ваш опыт", - сказал Собянин.

Топбаш оценил встречу с мэром российской столицы как "встречу дружбы, встречу друзей". "Мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами, и обмен опытом, знаниями, нахождение решений общих проблем еще больше будут способствовать развитию наших городов, будут служить нашим народам, нашим горожанам", - сказал мэр Стамбула.

Он добавил, что в предыдущий раз посещал российскую столицу пять лет назад. "Я должен отметить, что за эти пять лет Москва интенсивно изменилась в лучшую сторону. Хочу поздравить вас с этим успехом", - заключил Топбаш.

Московский урбанистический форум пройдет на ВДНХ с 6 по 12 июля.