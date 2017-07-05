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В Москве в среду вечером ожидаются гроза, дождь и усиление ветра

Москва
5 июля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

МЧС выпустило экстренное предупреждение

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Москва, 5 июля

Москва, 5 июля

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и усилении ветра с порывами до 17 м/с вечером в среду.

"По информации синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением на вечер 5 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили в главке.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

В главке настоятельно рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Если  это невозможно, спасатели советуют обходить рекламные щиты и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Водителям рекомендовано парковать машины в гараже либо вдали от деревьев, а также соблюдать скоростной режим на дороге и дистанцию от других участников движения.

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