Местами небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в четверг в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.

"При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области будет от 16 до 21 градуса", - отметил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Предстоящей ночью при облачности с прояснениями обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/ с.

Днем в пятницу местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 15-17 градусов, по области - до 13-18 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.