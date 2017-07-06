Ученые просят назвать новую станцию московского метро в честь академика Келдыша

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские ученые просят переименовать строящуюся станцию третьего пересадочного контура московского метрополитена с "Воронцовской" на "Площадь Келдыша" - в честь советского академика, математика и одного из идеологов отечественной космонавтики Мстислава Келдыша.

"Обращаюсь к Вам с просьбой еще раз вернуться к предложению Российской академии наук назвать новую станцию метро в честь М. В. Келдыша и того великого дела, которому он отдал всю свою жизнь", - говорится в письме Российской академии наук, подписанном академиком Юрием Осиповым, в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

В нем поясняется, что такое название будет совпадать с площадью им. Академика Келдыша, под которой будет располагаться новая станция. Помимо этого, весь прилегающий к новой станции метро район города тесно связан с деятельностью академика: здесь находятся Институт космических исследований, Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша и Институт проблем управления РАН - ведущие организации страны в области космоса и обороны. Рядом также находится один из основных центров управления Воздушно-космических сил России.

"Представляется, что присвоение имена Мстислава Келдыша новой строящейся станции метро станет своего рода "долгосрочным" проектом по популяризации достижений отечественной науки и космонавтики... Вестибюль станции может стать местом проведения выставок и других публичных мероприятий, посвященных отечественной науке", - говорится в письме.

Просьбу ученых поддерживает и командующий космическими войсками Александра Головко. "Инициатива РАН о наименовании новой строящейся станции московского метрополитена названием "Площадь Келдыша" космическими войсками Главного командования Воздушно-космических сил рассмотрена и полностью поддерживается", - говорится в письме командующего, прилагающемся к обращению ученых.

Это уже второе письмо ученых с просьбой в адрес мэра Москвы. Первая просьба была направлена в начале 2016 года. Тогда в ответном письме городская комиссия заявила ученым, что "Площадь Академика Келдыша" длинное и неудобное для произношения название, а память академика увековечена памятником, бюстом и памятной доской в разных районах столицы.

Закон о переименовании

В тексте федерального закона 40-70 столицы "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы" говорится, что названия станций метрополитена не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях города Москвы, гражданах России и зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями наземных городских объектов. Учитывая, что станция метро будет выходить на площадь академика М. В. Келдыша, предложенный учеными вариант соответствует существующим законодательным нормам

В аппарате вице-мэра Москвы Леонида Печатникова ответили, что для изменения названия станции должен быть направлен запрос на имя мэра Москвы или самого Печатникова, являющегося председателем комиссии, занимающейся решением таких вопросов. "По опыту, переименование происходит в исключительных случаях. Это все на суд комиссии. Эксперты оценят, проведут проверку о соответствии данного предложения закону и выскажут свое экспертное мнение", - сказали в аппарате заммэра.

"Воронцовская"

Изначально станция "Воронцовская" должна была носить название "Калужская", поскольку будет иметь переход на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Но постановлением правительства Москвы от 29 июля 2015 года она была переименована в "Воронцовскую" в честь усадьбы Воронцово - природного парка на юго-западе Москвы. Эти земли в XIV веке принадлежали боярину Федору Воронцу.

Планируется, что новая станция будет открыта в 2019 году.