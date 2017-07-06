В Москве начали строить два новых парка

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Строительство двух парков - вблизи Эндокринологического научного центра в ЮЗАО и "ЗИЛ" в ЮАО - начато в Москве, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы

"Обе зеленые зоны мы начали строить с нуля на территориях, где прежде располагались промышленные объекты. Парк "ЗИЛ" появится на месте заводских цехов и складов. Здесь разобьют цветники, высадят более 700 деревьев и около трех тысяч кустарников, появится пруд", - приводится комментарий столичного департамента капитального ремонта.

Парк "ЗИЛ" в стиле паблик-арт (искусство в городском пространстве) будет располагаться на территории бывшего завода имени Лихачева между улицами Лисицкого и архитектора Леонидова, его общая площадь составит 10 га. Главной достопримечательностью станет пергола - увитая зеленью терраса длиной 1,3 км, напоминающая формой конвейерную цепь и огибающая весь парк. В ней расположатся точки питания и пункты проката, а с крыши перголы москвичи смогут полюбоваться живописным видом на парк. На территории всего парка разобьют газон, установят более 500 элементов освещения, обустроят пруд площадью 3 тыс. кв. м. и цветники с многолетними растениями.

Новый парк площадью 16,5 га в Академическом районе на юго-западе Москвы тоже построят на месте бывшей промзоны, он расположится между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября - недалеко от Эндокринологического научного центра. На его территории создадут искусственные холмы высотой 1-3 метра, между которыми будут идти извилистые садовые дорожки из уложенных на газон крупных шлифованных плит. Кроме того, будут построены беседки, пять пергол, футбольное поле, шесть детских и три спортивные площадки, зона воркаута и др.

"Мы хотим создать единый парк как для пациентов Эндокринологического научного центра, у которого нет отдельной огороженной зоны отдыха, так и для всех жителей Москвы. Кроме того, через новую благоустроенную территорию жильцы прилегающих домов смогут напрямую попасть в магазины, детский сад, школу и научный центр, которые расположены напротив. Раньше им приходилось добираться туда в обход этой территории", - сообщили в департаменте капремонта.

Таким образом, площадь столичных зеленых зон увеличится почти на 27 га. Их благоустройство проходит в рамках московской программы "Развитие городской среды", в которую в этом году всего включены 86 зеленых территорий, в том числе 50 парков по месту жительства.