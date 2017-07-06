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Строительство московского парка "Остров мечты" завершилось на 35%

Москва
6 июля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млрд рублей

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Детский парк развлечений "Остров мечты" в Москве готов на 35%, завершено строительство подземной парковки, а также на 40% завершены монолитные работы. Об этом сообщил журналистам член совета директоров ГК "Регионы" Амиран Муцоев, добавив, что объем средств на непредвиденные расходы в процессе строительства может вырасти до 12%.

"Парк мы строим уже год. Фундамент, монолитные работы - одни из самых сложных работ. На сегодняшний день уже построена подземная парковка на 70 тыс. кв. м, 40% всех монолитных работ уже сделано, монтируются металлоконструкции. Я думаю, процентов 35 от общего объема уже сделано", - сказал Муцоев.

Он отметил, что парк строится по проектному финансированию: 30% - это собственные средства компании, 70% - это кредит банка. "На данный момент компания ведет переговоры с несколькими банками, но принципиально уже с одним договорились. Какой именно банк - в пятницу, 7 июля, вы узнаете", - добавил представитель компании.

Кроме того, руководство компании полагает, что объем инвестиций, вложенных в детский парк развлечений, может вырасти. "Если в стандартные проекты на непредвиденные расходы закладывается 5-7%, то тут мы можем дорасти до 10-12%. Парк тематический, проект нестандартный, мы постоянно его улучшаем, добавляем", - уточнил Муцоев.

По его словам, окупаемость парка составит около 15 лет. Бюджет проекта - около 80 млрд рублей.

Безопасность в парке

Как сообщил Муцоев, служба безопасности парка сможет распознавать в толпе агрессивных людей с помощью специальной системы наблюдения. "Под наш проект специально разрабатывается программа, которая будет автоматически выявлять, на сколько в процентном соотношении агрессивный человек пришел в парк. Сразу будет рисовать его психологический портрет", - сказал Муцоев.

По его словам, после того, как камеры видеонаблюдения зафиксируют лица посетителей в толпе, компьютер начнет сканировать полученное изображение и затем, нарисовав его психологический портрет, выдаст цифру в процентном соотношении, насколько этот человек опасен для окружающих.

Кроме того, для парка "Остров мечты" будет разработана компьютерная система по поиску потерянных личных вещей, с помощью которой можно будет обнаружить пропажу, отметил Муцоев.

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