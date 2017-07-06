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Суд в Москве признал законным взыскание с землевладельцев 1,45 млрд руб. за ущерб экологии

Москва
6 июля, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ответчики хотели обжаловать вынесенный приговор, но Мосгорсуд не удовлетворил жалобу землевладельцев

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгросуд обязал землевладельцев, складировавших грунты на участках в поселении Краснопахорское, выплатить в бюджет Москвы почти 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Вступило в законную силу решение Троицкого районного суда Москвы по исковому заявлению прокурора округа о взыскании с собственников земельных участков, расположенных в поселении Краснопахорское, денежных средств в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что собственники двух земельных участков организовали несанкционированное складирование и планировку навалов грунтов. В результате этого окружающей природной среде причинен ущерб в размере более 1 млрд рублей. Прокурор Троицкого административного округа потребовал через суд взыскать с собственников в счет возмещения вреда 1,45 млрд рублей. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

После вынесения решения ответчики обжаловали его. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобу землевладельцев. Суд также принял обеспечительные меры к сохранению имущества и запретил собственникам распоряжаться земельными участками.

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