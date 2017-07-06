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Собянин: строительство жилья в Новой Москве невозможно без развития инфраструктуры

Москва
6 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам мэра, столичные власти стремятся последовательно развивать Новую Москву

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Строительство жилых домов в Новой Москве невозможно без развития инфраструктуры на этих территориях, сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Сергей Собянин.

"Идет строительство в Новой Москве, но мы ограничиваем там пока строительство (жилья - прим. ТАСС). Оно ограничено развитием инфраструктуры. Без метро, без дорог строить, конечно, жилье не нужно - это создает большой дискомфорт", - сказал он.

Как отметил Собянин, городские власти не стремятся "за огромными темпами развития" Новой Москвы. "Это, скорее всего, больше резервная территория для развития Москвы. Все, что там должно развиваться, должно развиваться последовательно", - пояснил мэр.

При этом глава города добавил, что в Новой Москве продолжается создание необходимой инфраструктуры, в частности, "за последние годы количество рабочих место было создано больше, чем построено жилья".

Новая Москва была образована 1 июля 2012 года путем присоединения новых территорий юго-западного Подмосковья общей площадью 148 тыс. гектаров, таким образом площадь столицы увеличилась в два с половиной раза. С учетом присоединенных территорий были созданы два новых административных округа Москвы - Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и два городских округа - Троицк и Щербинка.

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