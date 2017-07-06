Москва вложит в проект "электронной школы" 16 млрд рублей до 2019 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Треть столичных школ в сентябре этого года присоединится к проекту "Московская электронная школа", в который к 2019 году планируется вложить 16 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев, выступая в рамках Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum).

Он уточнил, что еще две трети школ присоединятся к проекту в конце 2018 года.

"Проект стоимостью 16 млрд рублей - объем инвестиций в полную централизацию и внедрение "Электронной школы". Треть школ [присоединится к проекту] в сентябре 2017 года, две трети - к концу 2018 года с заходом на 2019. В рамках этого предполагается переход на интерактивные панели и электронный контент, которым ученик может воспользоваться в школе и дома со своего компьютера, смартфона", - сказал Ермолаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования ТАСС сообщили,что на данный момент в пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений - школы 2095, 627, 1995, 194, 1298 и лицее № 1571. До конца 2018 года в "Московскую электронную школу" должны войти все школы Москвы.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".