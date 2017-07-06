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Собянин: улучшение экологии и здоровье людей приоритетны для развития агломерации

Москва
6 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Мэр подчеркнул, что столица занимает одно из лидирующих мест в России по средней продолжительности жизни горожан

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Повышение уровня экологической безопасности, забота о здоровье жителей и эффективное сохранение человеческого капитала являются приоритетными факторами, без которых развитие городской агломерации невозможно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии, посвящённой агломерации, в рамках работы седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.

Смотрите также
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открывающей пленарной сессии в рамках московского урбанистического форума – 2016

Московский урбанистический форум. Досье

"Повышение [уровня] экологии и здоровья людей - ключевой фактор развития агломерации (компактное скопление населённых пунктов - прим. ТАСС). Москва сделала прорыв..., у нас средняя продолжительность жизни 77 лет", - сказал Собянин, добавив, что Москва по этому показателю занимает одно из лидирующих мест в России.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

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