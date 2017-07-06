Воробьев: утилизация отходов требует консолидации позиций властей Москвы и Подмосковья

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Решение вопроса утилизации отходов в Московском регионе требует консолидации позиций столичной мэрии и подмосковного правительства. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в четверг в ходе выступления в рамках Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum).
"Нам приходится совместно решать ряд вопросов, которые требуют консолидированной позиции. Наиболее сейчас известная и тревожащая нас - это проблема бытового мусора", - сказал он.
Московская агломерация - единая территория, которая должна развиваться без "перекосов", продолжил Воробьев. "Каждое наше стратегическое направление мы обсуждаем, чтобы не уйти в диссонанс", - пояснил губернатор.
Глава области также отметил, что проблема утилизации бытовых отходов присуща всем крупным мегаполисам. "Все в свое время сталкивались с этим серьезным вызовом", - сказал он, перечислив для примера Пекин, Шанхай, Лондон и Токио.
Вопрос утилизации бытового мусора в Московской агломерации обострился после того, как 23 июня был закрыт по требованию президента РФ Владимира Путина полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья. На нем, по данным Министерства экологии Московской области, захороняли до 600 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год, причем до 80% поступало из столицы.
Минэкологии региона 28 июня попросило власти Москвы софинансировать рекультивацию полигона, стоимость которой предварительно оценили до 4 млрд рублей. Однако в мэрии города позже сообщили, что не видят оснований для выделения средств из столичного бюджета.
С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.
На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров иностранных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".