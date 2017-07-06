Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгоризбирком попросит Собянина организовать видеонаблюдение на муниципальных выборах

Москва
6 июля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов также предложил сформировать общественный городской штаб по наблюдению за выборами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия обратится к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой выделить финансирование на организацию видеонаблюдение на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Соответствующее протокольное поручение было принято в четверг на заседании избиркома.

Во время заседания руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин сообщил, что столичные единороссы ранее обратились к Собянину с просьбой организовать видеонаблюдение на муниципальных выборах. Он предложил другим партиям и Мосгоризбиркому поддержать инициативу, а также попросить оснастить видеокамерами ТИКи. Ранее о необходимости оснащать видеокамерами ТИКи, где данные протоколов об итогах голосования вводятся в ГАС "Выборы", заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Думаю, если мы обратимся, мэр Москвы поддержит эту инициативу", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он предложил также попросить создать общественный городской штаб по наблюдению за выборами, как это делалось в прошлые годы. Члены избиркома после этого приняли "протокольное решение обратиться к мэру Москвы с просьбой изыскать финансовые возможности и организовать видеонаблюдение не только в участковых комиссиях, но и выборочно в территориальных комиссиях".

Ранее в Мосгоризбиркоме заявляли, что средств на организацию видеонаблюдения на муниципальных выборах в столице в бюджете комиссии не предусмотрено. В единый день голосования в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
4
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
5
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
6
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
7
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Темы дня
Реклама