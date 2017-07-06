Мосгоризбирком попросит Собянина организовать видеонаблюдение на муниципальных выборах

Компаниям помогут отчитываться о климатических рискахСоциальная ответственность 6 июля, 18:57
Немец Киттель выиграл шестой этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 6 июля, 18:52
Мультсериал про Ждуна может появиться уже в конце 2017 годаКультура 6 июля, 18:46
В США протез руки назвали в честь героя "Звездных войн"Социальная ответственность 6 июля, 18:42
Суд ограничил экс-губернатора Белых в ознакомлении с материалами делаПроисшествия 6 июля, 18:41
История под куполом: древнейшие петроглифы и первобытная стоянка в ЗаполярьеОбщество 6 июля, 18:40
Агент: хоккеист Зарипов близок к переходу в "Ак Барс"Спорт 6 июля, 18:39
В Гамбурге стартовал "адский пикник" антиглобалистов и левых радикаловМеждународная панорама 6 июля, 18:30
Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадииСпорт 6 июля, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия обратится к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой выделить финансирование на организацию видеонаблюдение на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Соответствующее протокольное поручение было принято в четверг на заседании избиркома.
Во время заседания руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин сообщил, что столичные единороссы ранее обратились к Собянину с просьбой организовать видеонаблюдение на муниципальных выборах. Он предложил другим партиям и Мосгоризбиркому поддержать инициативу, а также попросить оснастить видеокамерами ТИКи. Ранее о необходимости оснащать видеокамерами ТИКи, где данные протоколов об итогах голосования вводятся в ГАС "Выборы", заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Думаю, если мы обратимся, мэр Москвы поддержит эту инициативу", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Он предложил также попросить создать общественный городской штаб по наблюдению за выборами, как это делалось в прошлые годы. Члены избиркома после этого приняли "протокольное решение обратиться к мэру Москвы с просьбой изыскать финансовые возможности и организовать видеонаблюдение не только в участковых комиссиях, но и выборочно в территориальных комиссиях".
Ранее в Мосгоризбиркоме заявляли, что средств на организацию видеонаблюдения на муниципальных выборах в столице в бюджете комиссии не предусмотрено. В единый день голосования в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов.