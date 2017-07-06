Мосгоризбирком попросит Собянина организовать видеонаблюдение на муниципальных выборах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия обратится к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой выделить финансирование на организацию видеонаблюдение на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Соответствующее протокольное поручение было принято в четверг на заседании избиркома.

Во время заседания руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин сообщил, что столичные единороссы ранее обратились к Собянину с просьбой организовать видеонаблюдение на муниципальных выборах. Он предложил другим партиям и Мосгоризбиркому поддержать инициативу, а также попросить оснастить видеокамерами ТИКи. Ранее о необходимости оснащать видеокамерами ТИКи, где данные протоколов об итогах голосования вводятся в ГАС "Выборы", заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Думаю, если мы обратимся, мэр Москвы поддержит эту инициативу", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он предложил также попросить создать общественный городской штаб по наблюдению за выборами, как это делалось в прошлые годы. Члены избиркома после этого приняли "протокольное решение обратиться к мэру Москвы с просьбой изыскать финансовые возможности и организовать видеонаблюдение не только в участковых комиссиях, но и выборочно в территориальных комиссиях".

Ранее в Мосгоризбиркоме заявляли, что средств на организацию видеонаблюдения на муниципальных выборах в столице в бюджете комиссии не предусмотрено. В единый день голосования в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов.