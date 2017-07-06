Протяженность московского метро увеличится в полтора раза к 2021 году

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Протяженность линий московского метрополитена вырастет в полтора раза в ближайшие четыре года. Будет построено 142 км новых линий метро, 63 станции и девять электродепо. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Протяженность московского метро вырастет в полтора раза. При этом в два раза сократится доля населения, не имеющего доступа к метро в шаговой доступности", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Глобальные проекты реновации как двигатели развития городов" в рамках седьмого Московского урбанистического форума.

В настоящее время протяженность линий московского метрополитена превысила 300 км.

Заммэра отметил, что к этому времени "в разы увеличится число альтернативных маршрутов движения транспорта". "В Москве строится вторая подземная кольцевая линия протяженностью 68 км, Третий пересадочный контур, который будет включать 31 станцию, 21 пересадку на все радиальные линии метрополитена и Московское центральное кольцо", - рассказал он.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в 2017 году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".