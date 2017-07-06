Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Протяженность московского метро увеличится в полтора раза к 2021 году

Москва
6 июля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам заммэра, доля населения, не имеющего доступа к метро в шаговой доступности, сократится в два раза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Протяженность линий московского метрополитена вырастет в полтора раза в ближайшие четыре года. Будет построено 142 км новых линий метро, 63 станции и девять электродепо. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Протяженность московского метро вырастет в полтора раза. При этом в два раза сократится доля населения, не имеющего доступа к метро в шаговой доступности", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Глобальные проекты реновации как двигатели развития городов" в рамках седьмого Московского урбанистического форума.

Смотрите также
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открывающей пленарной сессии в рамках московского урбанистического форума – 2016

Московский урбанистический форум. Досье

В настоящее время протяженность линий московского метрополитена превысила 300 км.

Заммэра отметил, что к этому времени "в разы увеличится число альтернативных маршрутов движения транспорта". "В Москве строится вторая подземная кольцевая линия протяженностью 68 км, Третий пересадочный контур, который будет включать 31 станцию, 21 пересадку на все радиальные линии метрополитена и Московское центральное кольцо", - рассказал он.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в 2017 году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
4
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
5
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
6
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
7
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Темы дня
Реклама