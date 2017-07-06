Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение по участку улицы Тверская в Москве закроют в выходные

Москва
6 июля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Движение будет закрыто в связи с работами по устройству кабельной канализации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение на участке Тверской улицы, от Пушкинской до Триумфальной площади, будет перекрыто в ближайшие выходные и утром в понедельник, 8, 9 и 10 июля, в связи с работами по устройству кабельной канализации. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"С 8 по 10 июля для автомобилей будет закрыт участок Тверской (улицы - прим. ТАСС), от Пушкинской до Триумфальной площади",- отметили в пресс-службе.

Ограничения движения начнут действовать в ночь с пятницы на субботу, с 00:00, и продлятся до 05:00 понедельника. Объехать Тверскую улицу можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

Как пояснили в пресс-службе, перекрытие Тверской улицы необходимо для завершения работ по устройству кабельной канализации. "Трубы кабельной канализации расположены вдоль Тверской с каждой стороны улицы", - отметили в пресс- службе. Работы будут выполняться одновременно на всем участке Тверской, от Пушкинской до Триумфальной. Такая схема перекрытий позволит сократить сроки работ и раньше открыть улицу, пояснили в департаменте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
4
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
5
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
6
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
7
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Темы дня
Реклама