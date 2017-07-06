Движение по участку улицы Тверская в Москве закроют в выходные

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение на участке Тверской улицы, от Пушкинской до Триумфальной площади, будет перекрыто в ближайшие выходные и утром в понедельник, 8, 9 и 10 июля, в связи с работами по устройству кабельной канализации. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"С 8 по 10 июля для автомобилей будет закрыт участок Тверской (улицы - прим. ТАСС), от Пушкинской до Триумфальной площади",- отметили в пресс-службе.

Ограничения движения начнут действовать в ночь с пятницы на субботу, с 00:00, и продлятся до 05:00 понедельника. Объехать Тверскую улицу можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

Как пояснили в пресс-службе, перекрытие Тверской улицы необходимо для завершения работ по устройству кабельной канализации. "Трубы кабельной канализации расположены вдоль Тверской с каждой стороны улицы", - отметили в пресс- службе. Работы будут выполняться одновременно на всем участке Тверской, от Пушкинской до Триумфальной. Такая схема перекрытий позволит сократить сроки работ и раньше открыть улицу, пояснили в департаменте.