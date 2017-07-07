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В Москве и области ожидается дождь и до 16 градусов тепла

Москва
7 июля, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля ./ТАСС

Предстоящей ночью не исключен дождь, в Москве столбики термометров покажут 10-12, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 7 июля ./ТАСС/. Дождливая, прохладная погода ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве будет 13-15, по области - 11-16 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью временами не исключен дождь, в столице столбики термометров покажут 10-12, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 14-16, по области - до 11-16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/ с, местами порывами до 12-17 м/с.

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