В Москве и области ожидается дождь и до 16 градусов тепла

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МОСКВА, 7 июля ./ТАСС/. Дождливая, прохладная погода ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве будет 13-15, по области - 11-16 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью временами не исключен дождь, в столице столбики термометров покажут 10-12, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 14-16, по области - до 11-16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/ с, местами порывами до 12-17 м/с.