Восемь человек вынесли банкомат из торгового центра "Парк Хаус" в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестные похитили банкомат в одном из торговых центров на северо-востоке Москвы, сумма, находившаяся в банкомате, устанавливается. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в торговом центре "Парк Хаус".

"Накануне на службу "02" от охранника поступило сообщение о грабеже в торговом центре на Сигнальном проезде, дом 17. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что восемь неизвестных в масках вошли в ТЦ и открыто похитили банкомат, погрузив его в автомобиль "Додж", после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведется розыск похитителей.