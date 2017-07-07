Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Третий Международный фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 19 и 20 августа. Об этом в пятницу сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль фейерверков уже прочно обосновался в календаре наиболее интересных событий столицы. Подобные проекты выводят на новый уровень одно из направлений, которое мы активно развиваем в последние годы, - событийный туризм", - сказал руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Пиротехнические шоу подготовили ведущие специалисты из Австрии, Армении, Бразилии, Китая, России, Румынии, Хорватии и Японии, отмечается в сообщении.

Для гостей фестиваля с 18:30 до 20:30 мск на главной сцене будут выступать известные артисты и начинающие исполнители. 19 августа выступят арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano, а также группа Uma2rman. Во второй день фестиваля выступит рок-группа "Сплин", которая исполнит свои хиты из разных альбомов, отмечается на портале.

Для любителей импровизаций и ретромузыки организаторы подготовили выступления известных джаз-бендов, участники которых приехали из Великобритании, России и Кубы. Гостей фестиваля ждет разнообразная программа: от реконструкций биг-бендов 1930-1940-х годов до произведений современной авторской джазовой музыки (мейнстрим, бибоп, фанк). На сцену выйдут представители малого состава Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, вокальное трио Real Jam, соул-джазовый гитарист Николай Куликов.